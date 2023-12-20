Bursa İnegöl Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda 47 yaşındaki adam banyonda ölü bulundu.

Olay Turgutalp mahallesi Yılmaz sokakta bulunan apartmanın 3. Katında meydana geldi. 47 yaşındaki adam duş almak için banyoya girdi ve bir daha çıkmadı. Eve gelen ailesi adamı hareketsiz buldu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri adamın ölümünü tespit ettiler. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderilecek.



MURAT AVCI