Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında bir geçiş noktası olan Gümüşhane, hem ikliminde hem de bitki örtüsünde konumunun getirdiği çeşitliliği yaşamaktadır. Üstelik bu çeşitlilik sadece doğal güzellikleriyle de sınırlı değil. Tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanan Gümüşhane, pek çok kavmin ve uygarlığın izlerini taşıyan büyük bir mozaik gibidir. İsmini de, bölgede bulunan zengin maden kaynaklarından almaktadır.

Gümüşhane Gezilecek Yerler Listesi

Karadeniz’in geneline damgasını vurmuş yayla ekoturizminin yanı sıra, kayak merkezleri ve antik kentleri ile hem doğa severleri hem de tarih tutkunlarını da dört mevsim ağırlayan oldukça özel bir il. Gümüşhane Gezilecek Yerler Listesine yakından bakalım.

Karaca Mağarası

1996 yılında turizme kazandırılan Karaca Mağarası, Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki Cebeli köyü sınırları içerisindedir ve il merkezinden 17 kilometre uzaklıktadır. Denizden yüksekliği 1550 metre olan mağaranın en etkileyici yeri hiç şüphesiz duvar damlataşları. Çatlaklardan sızan suların oluşturduğu damlataşlarının renkleri de biçimleri de çeşitlilik içeriyor. Orgu andıran duvarları, sarkıtları, dikitleri, mağara çiçekleri ve beyazdan koyu maviye kadar geniş bir renk skalasındaki traverten basamakları ile ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen yaratan Karaca Mağarası’nın bir diğer özelliği de yüksek oksijenli havası. Mağaranın ısısının ve temiz havasının astım hastalığına iyi geldiğinin duyulması sonucu ziyaretçi sayısı artmıştır. Aynı zamanda bu doğal güzelliğin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması da an meselesi.

İkizevler Kent Müzesi

Gümüşhane’deki iki tarihi konağın birleştirilmesi sonucu İkizevler adını alan konak, 2005-2006 yıllarında restore edilerek hizmete açılmıştır. Konağın yapılış tarihi 1920’dir ve özellikleri bakımından tarihi Gümüşhane konaklarının tipik bir örneğidir. Üç katlı konağın ikinci katında konak odaları ve mutfak korunmuştur, çatı katı ise etnografik eserlerin sergilendiği asıl bölümdür. İki büyük salonda Osmanlı Dönemi ve yakın tarihe ait toplam 1066 eserin sergilendiği on iki vitrin bulunmaktadır.

Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı

Kürtün ilçesi sınırlarında olan ve 168 dekarlık bir alana yayılmış olan park, 2014 senesinde Bakanlık kararı ile Tabiat Parkı statüsü kazanmıştır. İsmini, içinden geçen ve 15 metre yükseklikten dökülen şelaleyi oluşturan Çağlayandibi Deresi’nden almış olan parkta, havzaya hakim olan ladin ağaçları başta olmak üzere birçok ağaç ve bitki türünü görmeniz mümkün. Aynı zamanda sonradan yapılan yürüyüş yolunda uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilir, doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Gümüşhane Gezilecek Yerler listesinde kesinlikle ziyaret etmeniz gereken yerlerden biridir.

Örümcek Ormanları

Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı’nı da içinde barından Örümcek Ormanları 1998 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 1998 yılında “Tabiatı Koruma Alanı” olarak duyurulmuştur. Flora ve fauna çeşitliliği açısından çok zengin olan Örümcek Ormanları’na, Kafkasların ve Avrupa’nın en yüksek köknar ve ladin ağaçlarını barındırması açısından “Ağaç Müzesi” benzetmesi yapılıyor. İçinde aynı zamanda koruma altına alınmış dört tane de köknar ağacı bulunmakta.

Satala (Sadak) Antik Kenti

Kelkit ilçesinden 26 kilometre uzaklıkta, Sadak Köyü sınırları içerisinde bulunan Satala Antik Kenti, tarih boyunca Hitit, Asur, Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Henüz kapsamlı bir kazı çalışması yapılmadığı için asıl zenginliklerinin hala toprak altında olduğu düşünülüyor ancak gün yüzüne çıkarılmış olan buluntuları açısından da bugün önemli bir turizm noktası. Mezarları, su kemerleri, hamam odaları ve ören yerinin etrafını çeviren surları görülmeye değer.

Zigana Turizm Merkezi – Zigana Yaylası

800 yıllık yayla geleneğini sürdüren Zigana Yaylası, Gümüşhane il merkezine 46 kilometre, bir doğa harikası olan Örümcek Ormanları’na ise 50 kilometre uzaklıktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 2032 metredir. Manastırları, gölleri, ormanları, köyleri ve tertemiz havasıyla doğa ile içiçe olmak isteyenlerin gezilecek yerler listesinde ilk sıralarda olan Zigana Yaylası, aynı zamanda Doğu Karadeniz’in tek kayak merkezini de bünyesinde barındırıyor. Ancak isminin kayak merkezi olması sizi yanıltmasın, tesis sadece kışın değil, çim kayağı alternatifiyle dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Santa Harabeleri

Doğu Karadeniz’in önemli bir kültürel mirası olan Santa Harabeleri, Gümüşhane’nin merkezine 82 kilometre uzaklıktaki Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. 1923’teki nüfus mübadelesinin ardından sessizliğe gömülen bölgede sadece yedi köy ve üç yüz hane bulunmakta. 1. ve 3. dereceden arkeolojik sit alanı statüsünde olan ve 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulduğu bilinen bölgede Rum sivil mimarisine ait eserleri ve mahalle aralarındaki kiliseler ziyaret edebilirsiniz.

Limni Gölü Tabiat Parkı

Limni Gölü Torul ilçesi sınırlarında yer alıyor. Bakanlık kararıyla 2011 senesinde Tabiat Parkı statüsü kazanmıştır. Parkın yer aldığı vadi biyolojik çeşitlilik ve endemik bitkiler açısından oldukça zengindir. Kış aylarında ise buz tutan göl ve karlarla kaplı ağaç manzaraları ile ziyaretçilere tadına doyulmaz bir görsel şölen sunmaktadır. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız Limni Gölü Tabiat Parkı bunun için elverişli ancak biraz daha konfor tercih edenler için aynı zamanda bir konaklama merkezi de mevcut.

İmera Manastırı

Olucak köyü sınırları içerisinde yer alan İmera Manastırı’nın 1350 yılında inşa edildiği bilinmektedir. Tonozlu bir kubbeye sahip olan Manastır, Doğu Karadeniz’in önemli inanç yapıları arasında gösteriliyor. Yuvarlak kemerli giriş kapısı batı cephesinde yer alıyor, içindeki freskolar büyük ölçüde silinmiş olsa da, kalıntılardan bunların dini içerikli figürlere ait resimler olduğu anlaşılmaktadır. Birçok kez onarım geçirdiği bilinen İmera Manastırı’ndan günümüze dek ayakta kalabilen tek bölümü şapeli olmuştur.

Krom Vadisi

Eski çağlardan beri stratejik açıdan önemli bir geçiş noktasında olması ve zengin yeraltı kaynakları bakımından pek çok medeniyetin yaşadığı vadi topraklarında toplam 17 kilise ve şapel yer almaktadır. Ayakta kalan nadir kiliselerin başında ise Alikinos Kilisesi gelmektedir. Türkiye’nin en iyi yürüyüş rotaları arasında sayılan Krom Vadisi’ne gittiğinizde köylerdeki taş evleri ve tarihi değirmeni mutlaka görün.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Gümüşhane Gezilecek Yerler listesinde önemli bir yeri olan Artabel Gölleri Tabiat Parkı ,Torul ilçesi sınırlarında yer alır, 1998 yılında Tabiat Parkı statüsü kazanmıştır. 58590 hektarlık kapladığı alan içerisinde 18 adet buzul krater gölünün, vadilerin ve keskin sırtların yer aldığı Artabel Gölleri Tabiat Parkı, çok zengin bitki türlerini de barındırmaktadır.

Kov Kalesi

Esenyurt (Kov) köyü sınırları içerisindeki Kov Kalesi, il merkezine 21 kilometre uzaklıktadır. Doğu Karadeniz’in ayakta duran en sağlam ve gösterişli kalesi olarak bilinmesiyle ünlüdür. Oldukça yüksek, kayalık bir alana kurulmuş olan Kale’nin alana hakim manzarasını izlemek ise apayrı bir keyif.