Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sungurpaşa mahallesi mevkiinde 2 özel otomobilin karıştığı kaza da 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesinde damat eğlencesine katılan aile İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Sungurpaşa Mahallesi istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde Gökhan V. (28) yönetimindeki 16 ABV 015 plakalı otomobil, karşı istikametinden seyir halinde Kadir E. yönetimindeki 34 GLT 98 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), Ege C. (1), Göksel K. (27) ve Ahmet K.(54) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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