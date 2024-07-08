Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyoneti çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Huzur mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Salih G.(44) yönetimindeki 16 AKM 324 plakalı kamyonet, karayolunda aniden çıkan 12 yaşındaki Adem B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI