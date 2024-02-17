Kaza mı saat 14.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesinden aldığı yolcuları İnegöl merkeze taşımakta olan sürücü Selim Dutal yönetimindeki 16 SKY 63 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen sürücü Mert Aydemir yönetimindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve özel hastanelere sevk edildiler. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mert Aydemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Fahrettin Eniş