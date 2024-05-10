Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Mezitler mevkiinde Bozüyük istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Şaban A. (61) yönetimindeki 44 ABR 196 plakalı cipin lastiği patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan cip önce yol kenarındaki duvara çarptı. Ters dönen araçta yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.



Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.