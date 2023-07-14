Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada kamyonet ile kamyon çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza 16.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mehmet B.(42) yönetimindeki 16 AAK 372 plakalı kamyonet, yakıt istasyonunda çıkış yapan Emin S.(43) yönetimindeki 32 E 0230 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkış şarampole uçarken, kamyonet ise savruldu. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Erdal Ş.(47) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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