Kaza saat 16.30 sıralarında Mesudiye ile Alanyurt'u birbirine bağlayan beton yolda meydana geldi.

Yol üzerinde seyir halinde sürücü Beyza A.(27) yönetimindeki 16 AAS 751 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Emre T.(21) idaresindeki 16 YT 401 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 YT 401 plakalı otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç