Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 polis hayatını kaybetti, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı; operasyonda 6 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir adrese yapılan baskında teröristlerin ateş açmasıyla çatışma çıktı, çatışma sırasında şehit olan polislerin yanı sıra yaralanan 9 güvenlik görevlisi hastanelerde tedaviye alındı.

TGRT Haber’de Tuna Öztunç’un sunduğu Medya Kritik programında Yalova’da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu ele alındı. Yayına Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, gazeteci-yazarlar Şamil Tayyar ve Fuat Uğur ile Türkiye Gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen konuk oldu.

Programda değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadeleye değinerek, ABD’de Türkiye’nin girişimleri sonucu Suriye yönetiminin DEAŞ’la mücadele koalisyonuna dahil edildiğini hatırlattı. Suriye rejiminin askeri imkanlarının sınırlı olduğunu belirten Atik, Türkiye’nin hem istihbarat hem de askeri alanda Suriye ve Irak yönetimlerine destek verdiğini, ancak bu başlıkların ülke dışındaki gelişmelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Atik, Türkiye’de yürütülen operasyonlara ilişkin olarak söz konusu kişilerin yaklaşık dört ay önce gözaltına alındığını belirterek, Türkiye’de yargı sürecinin işleyişine dikkat çekti. Eylem ya da suç bağlantısı tespit edilmeyen kişilerin serbest bırakıldığını ifade eden Atik, buna rağmen bu kişilerin emniyet birimleri ve MİT tarafından izlenmeye devam ettiğini, gözetim altında yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNİ İŞARET ETTİ

Atik, bazı bölgelerde DEAŞ yapılanmasının yoğunlaştığını belirterek, “Bursa’da, Yalova’da ve İnegöl’de, DEAŞ’lı ya da Selefi olarak tarif edilen bu gruplara ait çok sayıda kişi yaşıyor. Bu bölgelerde daha önce de yoğun operasyonlar yapıldı” dedi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi veren Atik, “Öldürülen teröristler Bitlis kökenli, aşiret mensubu, Türkiye doğumlu Türk vatandaşları. Sonradan vatandaş olmuş değiller. Yaklaşık bir yıl önce bölgeye gelmişler. Bazılarının üzerinde askeri kıyafetler vardı. Operasyon sonrası fotoğraflarını da gördüm” diye konuştu.

"OPERASYONLAR SÜRÜYOR"

Güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonlarını sürdürdüğünü ifade eden Atik, “Şu anda polis ve MİT başta olmak üzere tüm güvenlik birimleri Yalova, Bursa ve İnegöl çevresinde hava destekli operasyonlara devam ediyor. Benim bildiğim kadarıyla yalnızca Yalova’da 60’a yakın kişi gözaltına alındı. Bursa ve İnegöl’de de benzer harekâtlar sürüyor” dedi.

Atik, operasyonun ardından sahadaki güvenlik baskısının artırıldığını vurgulayarak, yaşananların üzücü olduğunu ancak DEAŞ tehdidinin yalnızca yılbaşı dönemine özgü olmadığını söyledi. Yıl boyunca MİT’in tespit ettiği hücre evlerine yönelik düzenli operasyonlar yapıldığını belirten Atik, güvenlik güçlerinin olası yapılanmaları sürekli gözetim altında tuttuğunu ifade etti.