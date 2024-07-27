Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana gelen olayda fırlayan demir parçasının gözüne saplandığı işçi yaralandı.

Olay Karalar mahallesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağında çalışan Bünyamin I.(19)'nın gözüne taş kırma sırasında fırlayan demir parçası saplandı. Sol gözünden yaralanan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısmen görme zorluğu yaşayan işçi, gözünden demir parçasının çıkarılması için Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE