Olay saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Esenköy mahallesindeki bir tarlada meydana geldi. Hakan K.(55), gittiği tarladaki çıktığı ağaçta ceviz toplamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden adam yere düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ