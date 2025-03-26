Biyoteknik mücadele yöntemi olarak uygulanan program, başta Şeftali Filiz Güvesi, Doğu Meyve Güvesi ve Akdeniz Meyve Sineği sürveyleriyle yürütülüyor. İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Zararlılarla Mücadele programı kapsamında yapılan, biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon tuzak asımları 2025 üretim sezonu için başlıca Şeftali Filiz Güvesi, Doğu Meyve Güvesi, Akdeniz Meyve Sineği sürveyleriyle başlamıştır. Üretim sezonunu takiben Elma İç Kurdu, ve Domates Güvesi tuzakları da asılacaktır. Yapılan bu zararlı mücadelesinde amaç İlçemizde üretimi yapılan tarımsal ürünlerin asıl zararlılarıyla erkenden teşhis yapılarak mücadele programı çıkarmak ve bölge çiftçisini bilgilendirmektir."