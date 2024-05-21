FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 28 ilde düzenlenen operasyonlarda kamu görevlisi 44 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 "mahrem imam"dan 44'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda; FETÖ'nün Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak içerisinde yuvalanma, eleman kazanma, emniyet personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu sisteme göre kodlama ve kazanılan elemanların örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetleri doğrultusunda örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirilen 46 şüpheli tespit edildi.

İNEGÖL'DE 2 MAHREM İMAM YAKALANDI

Operasyon kapsamında 1 Öğretmen ve 1 hemşire olmak üzere 2 FETÖ mahrem imamı yakalandı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE