İnegöl Din Görevlileri Derneği, "Filistin Gecesi" düzenleyeceğini duyurdu. Dernek Başkanı Mehmet Nuri Memiş yaptığı açıklamada, "Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, gerekse STK'lar olarak, gönül coğrafyamızdaki her türlü sıkıntıya karşı tavrımız nettir" dedi. Memiş, "Asrın en büyük zulmü, soykırımı yaşanan Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize destek vermek, zulmü dünyaya duyurmak ve tarafımızı net bir şekilde ortaya koymak için, 'Derdiniz derdimizdir, İnegöl'den Gazze'ye bin selam olsun' diyerek Filistin gecesi düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın detaylarına da değinen Başkan Memiş, etkinliğin 23 Haziran Pazar günü saat 21:00'de İnegöl Kültürpark Amfi Tiyatro'da gerçekleştirileceğini ve 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'ın konuşmacı olarak katılacağını bildirdi. Programda Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların yapılacağını, ayrıca bir izleyicinin çekilişle ücretsiz Umre'ye götürüleceği bilgisini paylaştı.

Başkan Memiş, "İnegöl olarak inşallah şanına yakışır katılım ile Filistin için, Gazze için ve yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdur milletler için siyonizme karşı duruşumuzu tüm cihana göstereceğiz" ifadelerini kullandı.