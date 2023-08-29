İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.

Olay Orhaniye mahallesinde meydana geldi. Yaya olarak güvenliği sağlayan bekçiler, şüphelendikleri 16 KDZ 65 plakalı motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Şüpheli motosikletle kaçmaya başladı. Bekçiler, şüphelinin peşine düştüler. Takip sırasında şüpheli şahsın, motosikleti bir apartmanın merdiven boşluğuna bıraktığını fark ettiler. Şüpheli bu kezde motosikleti bırakıp kaçtı. Apartman boşluğunda pusuya yatan bekçiler, şüpheliyi beklemeye başladılar.

Bekçiler, yarım saat sonra motosikleti almaya gelen Muratcan Y.(21)'yi kıskıvrak yakaladılar.

Yapılan GBT sorgulamasında 25 ayrı hırsızlıktan suç kaydı bulunan şüpheli, gözaltına alındı. Çalıntı olan motosiklet, otoparka çekildi.