Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, bu haftanın başından itibaren yavaş yavaş geri çekiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son değerlendirmesine göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Ordu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas'ın güneybatısı ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Sıcak hava dalgasının etkisiyle iç ve güney kesimlerde 3 ila 6 derece arasında sıcaklık düşüşü yaşanması beklenirken, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

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