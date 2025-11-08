Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenmeyi başaran Bursaspor, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu. Bugüne kadar ligde oynanan 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü. Grubun en golcü takımı olan Bursaspor, en az gol yiyen 3 takımdan biri olarak göze çarpıyor.

BURSASPOR'UN DEPLASMAN KARNESİ

Yeşil Beyazlılar bugüne kadar deplasmanda 5 lig maçı oynadı. Bu maçların 3'ünü kazanan temsilcimiz, 1 maçta beraberlik, 1 maçta ise mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında 10 gol atma başarısı gösteren ekibimiz, kalesinde ise 3 gol gördü.

GEBZESPOR NASIL BİR TAKIM?

Lige fırtına gibi başlayan Gebzespor, ilk 7 resmi maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplamayı başarmıştı. Haftalardır liderlik koltuğunda oturan mor menekşeler son 4 maçında ise galibiyete hasret kaldı. Ligde oynanan 11 lig maçında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik alan ekip topladığı 22 puanla Bursaspor'un ardından 3. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta 68 Aksarayspor karşısında 3-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Kocaeli ekibinde düşüş devam ediyor. Gebzespor bu sezon kendi sahasında oynadığı 5 lig maçında ise 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Evinde oynadığı 5 maçta rakiplerine 6 gol atan ekip, kalesinde ise 4 gol gördü.

Ateşli ve coşkulu bir taraftar kitlesine sahip olan Gebzespor, haftalardır süren galibiyet özlemini sona erdirmeye çalışacak. Bu sezon attığı 8 golle takımını sırtlayan forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş, ev sahibi ekibin en büyük kozu olacak. Gebzespor'un forvet hattında yine Türk futbolunun yakından tanıdığı golcülerden biri olan Mustafa Pektemek'te forma giyiyor.

GEBZESPOR-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı grup 12. hafta mücadelesinde Gebzespor-Bursaspor arasında oynanacak olan karşılaşma 9 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda oynanacak. Maç Sıfırtv Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.