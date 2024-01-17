Geçtiğimiz günlerde MÜSİAD Genel Merkezinde her yılın Ocak ayında geleneksel olarak Ticaret Bakanı katılımı ile yapılan değerlendirme toplantısına MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu katılım sağladı ve toplantıda İnegöl’ün ticaret hacmi ile İnegöl ve Gemlik gümrüklerinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili bilgiler verdi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yıllık Değerlendirme Toplantılarının ikincisi, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımlarıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. MÜSİAD, her yılın ilk ayın ilgili Bakanlar ile gerçekleştirdiği toplantıların bu yıla ait ikincisini MÜSİAD Genel Merkezi’nde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Bakan Yardımcılarından oluşan ekibi ile gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan’ın katıldığı toplantıda ticaret hayatına yönelik sorunlar görüşüldü, ortak akıl ile istişarelerde bulunuldu.



MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Bakan Bolat’ın sunum ve açıklamalarıyla devam etti. Ardından soru-cevap bölümü ve genel istişare bölümü Bakan Bolat, Bakan Yardımcıları Özgür Volkan Ağar, Mahmut Gürcan ve MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlığında gerçekleşti.





Basına kapalı gerçekleştirilen Soru-cevap kısmında söz alan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Bakan Bolat’a İnegöl’ün ticaret hacminden bahsederek İnegöl’ün eksikleri hakkında bilgiler verdi. Yazaroğlu ayrıca, "İnegöl gümrüğünün ithalat yetkisi olmaması üzerinde değindi. İnegöl Gümrük’ünün de mobilya ihtisas Gümrük’ü olsa çok faydası olur. Bazen yurt dışından mobilya ithal ediyoruz bunları İnegöl ihtisas olmadığı için İstanbul’dan ithal etmek zorunda kalıyoruz ki buda maliyetli oluyor. İnegöl'ün sadece ihracat değil ithalat kapısı'nın da açılmasını gerekliliği konusunu Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat’a iletti. Bakan Ömer Bolat’ta bu konuyu müdürlerimle istişare edeceğim ve konunun takipçisi olacağım" dedi.

Değerlendirme toplantısında söz alan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a ayrıca konteyner ihracatında İnegöl'e çıkış kapısı olan Gemlik limanlarındaki yalanan x-ray sorunu hakkında da bilgiler aktardı. Başkan Yazaroğlu, aşırı derecede x-ray'ye düşen konteynırların Gemlik'teki 3 limanda aksaklıklara yol açtığını ve ihracatçılarımıza ek yük getirdiğini ve zaman kaybına yol açtığını ve mağduriyetlerin oluştuğunu söyledi. Bunun üzerine Bakan Ömer Bolat’ta sorunu çözümü için artık her ihracata x-ray uygulamasının yapılmaması talimatını verdi.

MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, MÜSİAD Genel Merkezinde Yapılan değerlendirme toplantısında T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı 23 Ocak'taki İstanbul mobilya fuarına davet ederek onu bu fuar katılımcısı MÜSİAD Üyelerimizin onurlandırmasından memnun olacağını söyledi bu talep üzerine Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ta muhakkak o fuara ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.