Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde gürültü ihbarına giden polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 10 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenice mahallesi Kelmehmet sokaktaki bir adrese gürültü ihbarı nedeniyle gittiler. Eve giren polis ekipleri, evde 10 Suriye uyruklu şahsın olduğunu gördüler. Yapılan incelemede 10 Suriye uyruklu şahsın kimliklerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahıslar sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Muhabir: şerife öz