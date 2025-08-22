Olay saat 23.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikası önünde meydana geldi. Fabrika özel güvenliği Fatih Ç.(32) fabrika yakınında park halinde olan araç içinde bulunan sürücü Alican C.(27) ve sevgilisi arasında şiddetli tartışma olduğunu gördü. Olaya kayıtsız kalmayan güvenlik görevlisi, kadınla erkeğin kavgasını sözlü olarak uyararak sonlandırmak istedi. Araç sürücüsü Alican C. elindeki bıçakla güvenlik görevlisini sol baldırından bıçakla yaraladı. Şüpheli ve kadın araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı güvenlik ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri aracın plakasından yola çıkarak şüpheli Alican C.'yi yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK