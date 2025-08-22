Nilüfer Belediyesi’nin Temmuz ayından bu yana ilçenin 24 mahallesinde hayata geçirdiği “Çocuk Akademisi Yaz Atölyesi”, “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” ve “Kadınların Derdi Ne?” başlıklı etkinlikler bu kez Doğanköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Her yaş grubuna yönelik düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, katılımcılarla yakından ilgilendi. Ziyaretine Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan ile Doğanköy Mahalle Muhtarı Fedai Gül de eşlik etti.

Program kapsamında ilk olarak ileri yaş grubuna yönelik “Sağlıklı Yaşlanıyoruz” etkinlik alanını ziyaret eden Başkan Özdemir, burada gerçekleştirilen işitme testi, tansiyon ve şeker ölçümü ile vücut kitle indeksi hesaplamalarını yerinde inceledi. Vatandaşlarla birebir ilgilenen Özdemir, sağlık taramasına kendisi de katılarak farkındalık oluşturdu.

Daha sonra “Çocuk Akademisi Yaz Atölyesi” bölümüne geçen Başkan Şadi Özdemir, çanta baskı, maske yapımı ve İngilizce etkinliklerine katılan çocuklarla vakit geçirdi. Atölye çalışmalarını ve oyun alanlarını gezerek çocuklarla tek tek ilgilendi, onların yaratıcı etkinliklerini ilgiyle takip etti.

Son olarak kadınlara yönelik düzenlenen “Kadınların Derdi Ne?” etkinliğine katılan Başkan Özdemir, kadına yönelik şiddet, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveyn-çocuk ilişkileri gibi konularda yapılan bilgilendirme ve sohbetleri dinledi. Kadınların düşünce ve önerilerini not alarak onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.



Nilüfer Belediyesi olarak kadınlara, çocuklara ve yaşlılara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Yaz boyunca, özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle, çocuklarımızdan yaşlılarımıza, kadınlardan tüm ailelere kadar her kesimin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Daha sağlıklı ve mutlu insanların yaşadığı bir Nilüfer oluşturmak istiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



26 Ağustos Salı günü Unçukuru Mahallesi’nde ve 27 Ağustos Çarşamba günü Görükle Mahallesi’nde devam edecek olan etkinlikler, 29 Ağustos Cuma günü Fadıllı Mahallesi’ndeki programla son bulacak.