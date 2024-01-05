Saadet Partisi İlçe Teşkilatı bugün, Acil Servis önünde toplanarak konu ile alakalı basın açıklaması yaptı.

Muayene olmak isteyen vatandaşların 3-4 saati bulan bekleme süreleriyle karşılaştığını belirten Saadet Partisi Basın Sözcüsü Ali Karaca, “Yetkililer yaşananları görmüyor mu? Yoksa görmezden mi geliyor? ifadelerini kullandı.

İnegöl’de ‘Çocuk acil servisi’ açılmasının da gerekli olduğunun altını çizen Karaca’nın açıklamaları şu şekilde;

VATANDAŞLARIMIZIN DERTLERİYLE DERTLENMEYE DEVAM EDİYORUZ

“Kıymetli ilçe halkımız, Değerli basın mensuplarımız Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İnegöllü hemşerilerimiz; yol, su, çarpık kentleşme, hava kirliliği gibi birçok ana sorunla mücadele ederken, süreç öyle bir yere geldi ki artık acil sağlık hizmetlerini almakta bile ciddi anlamda zorluklar yaşamaya, hatta alamamaya başladı. İnegöl Devlet Hastanesinde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar malumunuz üzere birçok kez gündeme geldi. Bizler de Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, halka hizmet hakka hizmet düsturuyla bu konuyu defalarca dertlendik, basın açıklamaları yaptık, gündeme getirdik, çözüm önerileri sunduk. Tabi yürütme süreci iktidarın ve yöneticilerinin elinde olduğu için birçok konuyu direkt olarak çözmek gibi bir yetkiye sahip değiliz. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye ve sorunların çözümü için gündemde tutmaya devam ediyoruz.”

VATANDAŞLAR AKLA KARAYI SEÇİYOR

“Poliklinikler kısmında yaşanan eksiklikleri defaatle gündeme getirmemize rağmen iyileştirici adımların atılmadığını halen daha net bir şekilde görüyoruz. Bugünkü basın açıklamamız ise ACİL SERVİS özelinde olacaktır. İnegöllü vatandaşların haklı serzenişleri son günlerde haberlere de sıklıkla konu oldu, vatandaşlarımız bizlere de ulaşarak dertlerini ve sorunlarını anlattılar. Yetkililer farkında mı? Görmüyor mu? Yoksa görmezden mi geliyor? Yoksa yetkileri mi yetmiyor? İnegöl Acil Servisinde vatandaşlar sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için akla karayı seçiyor. Yeşil alanda ve sarı alanda muayene olmak isteyen vatandaşlar zaman zaman 3-4 saatlik bekleme süreleriyle karşı karşıya kalabiliyor. İnegöl’ü yönetenler, siyasiler, hastane yönetimi vatandaşlara bu çileyi çektirmeye daha ne kadar devam edecek? Sıradan bir grip vakalarında bile hizmet alamayan vatandaşlar, daha önceden de söylediğimiz gibi özel hastanelere mahkum ediliyor.”

OLUŞAN KALABALIK SALGINLARIN YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

“Bugün acil serviste bekleme süresinin uzunluğu nedeniyle içeride oluşan kalabalıklar, salgınların artmasına, yayılmasına ve yeni sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Randevu krizi, doktor eksikliği, ekipman eksikliği derken artık halkımız acil serviste de muayene olamayacak kadar acı bir tablo ile karşı karşıya kaldı. Üzülerek söylüyoruz ki bu tablo acı ve tarifi zor bir tablo. Bu tablonun sonucu olarak, üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman hasta yakınları ile sağlık personellerimiz karşı karşıya kalmaktadır.”

BİR LÜTUFMUŞ GİBİ ANJİYO CİHAZI MÜJDESİ DUYURANLAR..

“350 bin nüfusluk şehrin devlet hastanesine 21. yüzyılda bir lütufmuş gibi anjiyo cihazı kazandırdık diyerek müjde haberleri paylaşanlar, sizlerden istirham ediyoruz, gidin ve acil serviste muayene olmak için sıra bekleyin. Gidin herhangi bir poliklinikten randevu almaya çalışın. Bakalım kaç güne randevu alabiliyorsunuz, Sağlık sorunlarınız çözüme kavuşuyor mu? Kaç saatte muayene olabiliyorsunuz? Asli görevlerinizi bir lütufmuş gibi, süsleyip müjde sloganlarıyla duyurmanız, içler …