Bursa İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan inşaat malzemeleri işyerinde meydana gelen olayda forkliftin üzerinden düşen işçi yaralandı.
Olay Ertuğrulgazi mahallesi Kozluca yolu caddesinde faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satışı yapan işyerinde meydana geldi. Muratcan A.(32) forkliftin üzerinde malzeme indirdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Yaralanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MURAT AVCIMuhabir: MURAT AVCI