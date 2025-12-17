

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri (HOBA) projesi, okullarda renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Spor kültürünün geliştirilmesi, özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Aralık ayının 16’sında il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak spor günü etkinlikleri düzenlendi.



Bursa’da, Spor Günü uygulaması kapsamında öğrenciler, okul idarelerinin inisiyatifiyle okullarına spor kıyafetleri ile gelerek ders başı yaptı. Teneffüslerde ve öğle aralarında kendileri için özel olarak hazırlanan alanlarda vakit geçiren öğrenciler, gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler ve geleneksel çocuk oyunlarıyla hem doyasıya eğlendi hem de sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşadı.

HOBA Projesi ile sporun okul kültürünün önemli ve sürdürülebilir bir parçası hâline getirilmesi hedefleniyor. Proje; okul paydaşlarına düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasını, geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılarak yaygınlaştırılmasını ve öğrencilerin okullarına ile şehirlerine olan aidiyet duygularının pekiştirilmesini amaçlıyor. Etkinliklerde ayrıca "adil oyna-temiz kazan" anlayışıyla sportif faaliyetlere katılım teşvik edilirken, öğrenci-veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik zemin hazırlanıyor.

Proje kapsamında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak; sağlık ve spor konularında bütüncül plan ve programlar uygulanmaya devam ediyor.