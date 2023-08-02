Tarlaları sulamak için yapılan kart okuma sistemi ile çalışan elektrik panolarındaki kabloların çalınmasından bıkan mahalle sakinleri, hırsızlara not bıraktılar.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Çitli mahallesi çiftçileri, tarlaları sulamak için kullanılan sistemdeki, kabloları, vana kapakları ve saatleri çalan hırsızlardan bıktılar. Çiftçiler, ekmek teknelerini hırsızlık olayları nedeniyle sulayamaz hale gelince, hırsızlara not bıraktılar.

Çiftçiler, elektrik panosuna şu notu yazdılar; "Hırsız bey panodan bişey çalma. Muhtardan iste, ne eksiğin varsa verecek sana"