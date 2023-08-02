Ailesini ziyaret etmek için gelen bir kişi, annesi tarafından terk edilmiş ve Alzheimer hastası olan babasını çöp evde buldu. Fotoğrafçı Mehmet (58) ve ev hanımı Songül (48) Kapılı çifti, 35 yıl önce evlendi ve 4 çocukları oldu. Çiftin çocuklarından 3'ü evlenip evden ayrılırken, diğer çocukları Özgür (29) ise Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmaya gitti.

Ancak 4 yıl önce Mehmet Kapılı Alzheimer hastası olarak hastaneye kaldırıldı ve o günden beri eşine bağımlı hale geldi. İddialara göre, Songül Kapılı bu süre zarfında eşiyle hiç ilgilenmedi ve sürekli olarak evden dışarı çıktı. Bu süreçte, Özgür Kapılı, annesiyle görüştüğünde babasının iyi olduğunu düşündü, ancak iş nedeniyle 6 aydır ailesinin yanına gelememişti.

Geçtiğimiz aylarda, Songül Kapılı eşiyle ilgilenmeyi tamamen bıraktı ve evi terk etti. Komşular, evin içinden kötü kokuların geldiğini ve yaşlı adamın kötü durumda olduğunu Özgür Kapılı'ya bildirdi. Ancak Özgür Kapılı, annesi ve kız kardeşleriyle konuştuğunda babasının iyi olduğunu öğrendi.

Son olarak, bir komşusu tarafından arandı ve evde kimse cevap vermedi. Annesini aradığında da cevap alamayınca durumu polise bildirdi. Polis eşliğinde eve gelen Özgür Kapılı, içeride dehşet verici bir manzara ile karşılaştı. Babasının yatağa bağımlı ve bakımsız olduğunu, evin çöp ev görünümünde olduğunu fark etti. Evin içerisindeki kirli bezler, sigara izmaritleri, biriken çöpler, küflenmiş yemekler ve böcekler onu derinden etkiledi.

Özgür Kapılı, annesinin eskiden babasına aşık olduğunu ve şimdi ise onu ölüme terk ettiğini düşündüğünü söyledi. Annesinin onunla iletişimi keserek numaralarını engellediğini belirtti. Evin durumuna şaşırdığını, annesinin günde sadece bir öğün yemek verip dışarıda gezmeye devam ettiğini düşündüğünü ifade etti. Babasının hastanede tedavisi sürerken, durumunun iyiye gittiği bilgisi alındı.

Özgür Kapılı, annesine olan öfkesini dile getirirken, bundan sonra ona merhamet etmeyeceğini ve onun için ölmeden önce helvasını kavurup herkese dağıtacağını söyledi. Babasına olan sevgisini vurgulayarak, annesinin bu şekilde davranması karşısında artık onu tanımadığını belirtti.