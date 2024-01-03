Bursa'nın İnegöl ilçesi girişinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Emre D.(20) Yönetimindeki 10 LE 492 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden Ahmet E. Yönetimindeki 37 AAS 760 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.