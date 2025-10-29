

İnegöl İcra Dairesi, Bursa ili, İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi 428 ada 8 parsel ana taşınmaz yüz ölçümü 1.593,94 m2, dir. 5 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası niteliğindeki taşınmazda bulunan 41 m² daire 1 milyon 301 bin 729,00 TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

Yine İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa ili, İnegöl ilçesi,Karalar mahallesi 123 ada 2 parsel Zemin Kat/A3Blok/2 Bb üzerinde bulunan Zemin+3 kattann ibaret olmak üzere yol seviyesinde 4 katlı olan beton binanın normal A3 Zemin Katında bulunan 111 m² daire 2 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satılığa çıkarıldı.

İşte o ilanlar;

Kaynak: ilan.gov.tr