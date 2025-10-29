

Bursa'da faaliyet gösteren 7 şirket daha mali olarak çıkmaza girince konkordato talebiyle Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Firmaların başvurularını inceleyen mahkeme; PSS Cıvata Bağlantı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Helis Motor Redüktör Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Yavuzlar Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Ada Yatak Baza Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne geçici mühlet verdi.

PSS Cıvata Bağlantı Elemanları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne mahkeme üç aylık geçici konkordato mühleti 31/10/2025 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatıldı.

Helis Motor Redüktör Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ileYavuzlar Makina Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mehli verildi.

Ada Yatak Baza Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne mahkeme tarafından 24/10/2025 tarihli tensip kararlarıyla birlikte 3 aylık geçici konkordato mehli verildi.

Kaynak: ilan.gov.tr