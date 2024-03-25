Bursa'nın İnegöl ilçesinden meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet yoldan çıkarak yeşil alan üzerine devrildi; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan gelip İnegöl merkeze dönüş yapmak isteyen sürücü Muzaffer D. Yönetimindeki 16 KOZ 62 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yeşil alan üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Selahattin D.(32) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ