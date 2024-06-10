İnegöl İshakpaşa İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen İngilizce gecesinde izleyicilere harika bir gece yaşattı. 

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Öğrenciler yıl içinde öğrendikleri İngilizce şarkıları ve gösterilerini büyük bir heyecanla sundular.

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 Milli Eğitim camiasının yanı sıra YDS Akademi Kurum Müdürü Murat Gündüz de geceye katıldı. Seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde yabancı dil ziyafeti keyifle izlendi.

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Müzikalle kapanışı yapılan gecede öğrenciler 400 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

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Gecenin en büyük alkışını ise İngilizce öğretmenleri Aysun Türkoğlu, Ayşe Cengiz ve Kübra Coşkun aldı.

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Muhabir: MURAT AVCI