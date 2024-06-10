İnegöl İshakpaşa İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen İngilizce gecesinde izleyicilere harika bir gece yaşattı.



Öğrenciler yıl içinde öğrendikleri İngilizce şarkıları ve gösterilerini büyük bir heyecanla sundular.

Milli Eğitim camiasının yanı sıra YDS Akademi Kurum Müdürü Murat Gündüz de geceye katıldı. Seyircilerin coşkulu alkışları eşliğinde yabancı dil ziyafeti keyifle izlendi.



Müzikalle kapanışı yapılan gecede öğrenciler 400 kişi tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin en büyük alkışını ise İngilizce öğretmenleri Aysun Türkoğlu, Ayşe Cengiz ve Kübra Coşkun aldı.