31 Mart’ta yapılan yerel seçimler öncesinde partiler tarafından İlçe Seçim Kurullarına bildirilen sandık görevlilerine İlçe Seçim Kurullarından görevli olduklarına dair SMS’ler gelmeye başladı. Bu mesajlardan biri de CHP eski İlçe Başkanı Bengül Kavlan ile CHP eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnegöl’deki evinde misafir eden, tanınmış iş insanı Ertuğrul Kaplan oldu. Kavlan’a asil sandık görevlisi olarak bildirilirken, işadamı Kaplan’a ise yedek sandık görevlisi mesajı geldi.

TEKLİFİ REDDETTİLER

Gazetemize konuyla ilgili özel açıklamalar yapan Bengül Kavlan, “Ben mesajla sandıkta görevli olduğumu öğrendim. Ertuğrul abiye konuyu sordum. Onu da benim görevli olduğum sandıkta yedek sandık görevlisi olarak yazdıklarını öğrendim. Bursa’nın ve İnegöl’ün tanınmış bir işadamına sorulmadan böyle bir göreve yazılması parti için üzücü bir durum. Ayrıca kendisinin de kabul etmeme sebebi de sağlık nedenleridir. Ayrıca Bursa’da yaşamıyor. Seçim günü oy kullanıp, Göçek’e geri dönecek. Hem kendisi hem de ben görevi kabul etmedik. Ama buradaki amaç benim sandığa gitmeyip, mevcut yönetim tarafından ‘Sandığa sahip çıkmadı’ demek istemeleridir” dedi.

Muhabir: MURAT AVCI