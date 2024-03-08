Bursa’da şarampole yuvarlanan otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarampolden çıkarılan yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.