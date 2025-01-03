İl Ticaret Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ticari faaliyetlerin denetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ortak bir denetim uygulaması başlattı. 2 Ocak 2025 tarihinde yapılan denetimlerde; haksız fiyat artışı, hijyen koşulları, kasa-raf fiyatı kontrolü, fiyat etiketleri ve tüketici hakları gibi çeşitli konularda kontroller yapıldı. Denetimlerin amacının vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak ve ticari düzeni korumak olduğu ifade edildi.

İŞ YERLERİ TİTİZLİKLE DENETLENDİ

Denetimler sırasında çeşitli iş yerlerinde tespit edilen eksikliklere yönelik idari işlemler yapıldı. İş yerleri, ticaretin kurallarına uygunluk açısından titizlikle denetlenirken, kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Ticaret Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini, tüm esnaf ve işletme sahiplerinin yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı. Zabıta Müdürlüğü de denetimlerin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti. Vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için bu tür denetimlerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığı ve güvenliği için tüm iş yerlerinin yasal düzenlemelere uymaları, ayrıca tüketici haklarına saygı göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yapılacak her türlü şikayet ve ihbar, ilgili kurumlara bildirilebilir” denildi.