Dış ticaret verileri İstanbul'da açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda yaptığı açıklamada ''İsrail ile ticari işlemleri durduran tek ülke Türkiye olmuştur. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’dır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Filistin Devleti’nin tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail ile ticari işlemleri durduran tek ülke Türkiye olmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen eleştirilere rağmen Suriye’de haklı çıkan nasıl biz olduysak Gazze krizinde de tarih haklılığımızı teyit edecektir. Küresel mal ve hizmet ticareti 2025 için olumlu sinyaller vermesine karşın, sıcak çatışmalar ve gerilimler nedeniyle daha temkinli hareket etmemiz elzemdir. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’dır.