Emeklilere bayram öncesi emekli maaşlarının yatırılmamasına İnegöl’den sert tepki geldi.

KADERLERİNE TERK EDİLDİLER

İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, bayram harçlığı adı altında verilen küçük bir bedelle milyonların zor durumda bırakıldığını söyleyerek, “Emeklilerimizin maaş beklentisi maalesef sonuçsuz kaldı. 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi ile kaderlerine terk edildiler. Bu olacak bir şey mi?” diye konuştu.

KURBAN ALAMADILAR

Yatırılmayan maaşlar nedeniyle emeklilerin büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Başkan Bayrak, “Emeklilerimiz bu parayla kurban alacaktı, belki bayramlık alışveriş yapacaktı. Şu an o’nların torunlarına vereceği harçlıkları bile yok. Bayramı vatandaşa zehir ettiler. Maaşlarının yatırılmasını bekleyen milyonlar mağdur oldu. Çok yazık” dedi.

BU İLK KEZ OLUYOR

Bugüne kadar emeklilerin bayram öncesi maaşlarının yatırıldığını da söyleyen Başkan Bayrak, “Bu ilk kez yaşanan bir durum. Devletimizin kasası boşsa çıkıp açıklasınlar. Paramız yok desinler. Milletimiz kuru ekmek ve soğanla geçinmesini de bilir. Ancak çıkıp bunu itiraf etsinler. Bu milletin her şeyi bilmesi gerekiyor. Bu konuda tek bir açıklama yapıldığını duydunuz mu? Bu nasıl bir iş? Ayın başı olsa diyeceğiz ki maaşlar zaten yeni yatırıldı. Ama böyle bir durumda söz konusu değil” dedi.