Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi’nde Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 200 öğrenciye karne hediyesi olarak akıllı saat dağıttı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, beldede 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı başında öğrencilere verdiği akıllı saat sözünü tuttu. Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu’nda karne dağıtımı sonrası düzenlenen törenle 200 öğrenciye akıllı saat dağıttı. Dağıtım töreni öncesinde Başkan Ahmet Elbi, öğrencilerle bir araya geldi. Törende, Belediye Başkanı Ahmet Elbi’nin eşi Hatice Elbi, Okul Müdürü Nihal Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri de hazır bulundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sona erdi. Bütün çocuklarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize çocuklarımıza göstermiş oldukları çaba ve gayretten dolayı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza eğitim-öğretim yılı başında söz vermiştik. Eğer derslerinizi çalışır, ailelerinizi, öğretmenlerinizi dinlerseniz başarılı olursanız hepinize akıllı saat vereceğiz demiştik. Çocuklarımız takdir, teşekkür almış, karneleri çok iyi, bu sene böyle bir hediye dağıttık. Gelecek yıl daha farklı hediyelerle çocuklarımıza destek olacağız. Biz eğitimin arkasındayız. Eğitimi önemsiyoruz. Karabiga Belediyesi olarak üzerimize düşen görev neyse eğitim için yapmaya hazırız. Yazın Karabiga’mızın nüfusu 5-6’ya katlıyor. Turistik bir beldemiz. Bölgemizde olmayan survivor parkurunu başlattık. Çocuklarımız tarafından olumlu karşılandı. Bu yıl da bu tür etkinlikleri devam ettireceğiz. Çocuklarımız güzel bir yaz geçirecek” dedi.

Karabiga Mustafa Kemal Ortaokulu 2’nci sınıf öğrencisi Birce İpek, “Başkanımıza akıllı saat için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Birce İpek’in annesi Tuğba İpek ise, “Başkanımıza okulumuza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerimizin her zaman yanında oluyor. Ayrıca karne hediye olarak vermiş akıllı saatler için de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ahmet Elbi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı sonunda 200 öğrenciye karne hediyesi olarak akıllı saat dağıttı.