Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerince, İnegöl’de 12 ruhsatsız yapı tespit edildi. Ekipler tarafından yapı sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ocak ayı içerisinde, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timlerince yapılan kontrol ve denetimlerde; Gemlik (5), Gürsu (3), İnegöl (12), İznik (4), Karacabey (7), Keles (13), Mudanya (20), Nilüfer (24), Orhangazi (1), Osmangazi (9), Yenişehir (17) ve Yıldırım (22) olmak üzere toplam 137 ruhsatsız yapı tespit edildi.

Ekipler tarafından yapı sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.