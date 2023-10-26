Doğalgazın olmadığı dönemlerde nüfusu 200 bin civarında olan ilçede yıllık kömür tüketim miktarı 100 bin ton iken, nüfusu 300 bine yaklaşan İnegöl’de doğalgazın gelmesiyle tüketilen kömür miktarı yıllık 5 bin tona düştü. Arzın azalması nedeniyle kömür fiyatlarında ki zamlar beklentilerin altında oldu. İşte güncel fiyatlar…

9 Aralık 2003 yılında kış aylarında yaşanan hava kirliliğin önüne geçilmesi için Türkiye genelinde ilk kez bir ilçeye doğalgaz getirilmesi için düğmeye basılmıştı. O günlerde 200 bin olan ilçede yaklaşık 100 bin ton kömür tüketimi yapılıyordu. Hem hanelerde hem de fabrikalarda tüketilen kömürlerin bir bölümü kaçak yollardan ilçeye sokulunca ilçe de göz gözü görmez duruma geliyordu.

Kaçak kömür konusunda yapılan mücadeleler sonrası kısmen iyileşmenin yaşandığı İnegöl’de doğalgazında gelmesiyle birlikte kömür kullanımında ciddi düşüşler oldu. Kömür satışı yapan bir yaklaşık 15 firma kapanırken, kömür kullanım oranı ise yıllar geçtikçe 5 bin tona kadar geriledi.

KÖMÜR FİYATLARI NE KADAR?

Günümüzde sobalı evlerin sayısı neredeyse artık parmakla sayılır hale geldi. Tüketimin en çok kırsal mahalleler ve yine ısınma amaçlı kullanılan fabrikalarda kısmen devam ettiği öğrenildi.

İnegöl’de sektörü ayakta tutan isimlerden olan işadamı Mustafa Şimşek, arzın azalması nedeniyle kömür fiyatlarında ki artışın düşük kaldığını dile getirerek, “Geçtiğimiz yıl Güney Afrika ve Rusya’dan gelen kükürt oranı %1 olan ithal kömürler 6 bin 500 ile 7 bin TL arasında değişiyordu. Bu rakam bu yıl 7-8 bin TL bandında. Soma ve Trakya bölgesinden gelen kükürt oranı %1-2 olan kömürler ise 2022 yılında 4 bin 500-5 bin TL arasında satılıyordu. Bu yıl bu rakam 5 bin 500 – 6 bin 500 TL arasında. Lojistik, kira ve işçilik maliyetlerinde ki artışlara rağmen 1 yılda Yaklaşık %15 civarında bir artış söz konusu” diye konuştu.