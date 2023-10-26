Bursalı gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Milliyetçi Hareket Partisi, Bursa genelinde 1 olan Belediye sayısını arttırmak için kolları sıvadı.

Açıklamada "MHP Bursa teşkilatı yerel seçimlerde 5 ilçeyi istiyor" denildi.

Bursa siyasetinde oldukça konuşulacak bu iddiaya MHP ve AK Parti kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.

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Bilindiği üzere MHP, Mart 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakı adına sadece Yenişehir ilçesinde aday göstermiş,  MHP adına seçimlere giren Davut Aydın Belediye Başkanı seçilmişti.