Bursalı gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Milliyetçi Hareket Partisi, Bursa genelinde 1 olan Belediye sayısını arttırmak için kolları sıvadı.

Açıklamada "MHP Bursa teşkilatı yerel seçimlerde 5 ilçeyi istiyor" denildi.

Bursa siyasetinde oldukça konuşulacak bu iddiaya MHP ve AK Parti kanadından nasıl bir cevap geleceği merak konusu oldu.

Bilindiği üzere MHP, Mart 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakı adına sadece Yenişehir ilçesinde aday göstermiş, MHP adına seçimlere giren Davut Aydın Belediye Başkanı seçilmişti.