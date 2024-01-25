İYİ Parti’nin kurucu isimleri arasında yer alan, parti yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra Recep Bayrak başkanlığında ki İYİ Parti’de başkan vekilliğine getirilen Sevda Memiş Özcan’nın İnegöl Belediye Başkan adaylığına yakın olduğu öğrenildi.

İnegöl’de mobilya firması sahibi Sevda Memiş Özcan, Galatasaray Üniversitesi mezunu. İnegöl’de iş hayatına atıldıktan sonra İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi başkanlığı, İGİAD, MAGİFED ve Orhaniyespor Voleybol Kulübünde aktif görevler alan Memiş, başarılı bir iş insanı olarak biliniyor.

BANKAYI ŞİKAYET ETMİŞTİ

Başarılı iş insanı 7 Nisan 2020 yılında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nu etiketleyen Sevda Memiş Özcan, o dönemde kredi açmayan Vakıfbank’ı şikayet etmişti. Paylaşımında "Vakıf Bank İnegöl Şubesi Başkanım, limit olmadığını devletin limit açmasını beklediklerini söylüyorlar” demişti.

Son yıllarda popülaritesi artan Sevda Memiş Özcan İYİ Parti İnegöl teşkilatının da parlayan isimleri arasında yer aldı.

TEK KADIN ADAY OLABİLİR

İYİ Parti’nin aday göstermesi halinde İnegöl’ün en genç ve tek kadın aday olma özelliğine sahip olacak Sevda Memiş’in, seçilmesi halinde de İnegöl tarihinin ilk kadın belediye başkanı olacak.

İYİ Parti kulislerinden elde edilen bilgilere Sevda Memiş Özcan isminin öne çıktığı, Ocak ayının son haftasında her hangi bir sürpriz gelişme olmaması halinde aday gösterileceği öğrenildi. İYİ Parti’nin bu süreçte AK Parti adayının açıklanmasına göre de hareket edeceği belirlendi.