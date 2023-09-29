Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye mahallesinde meydana gelen olayda bunalıma giren kadın, çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulundu.

Olay Burhaniye mahallesi şahin sokakta bulunan evde meydana geldi. Bunalıma giren Selma Ç.(50), bunalıma girdi. İntihar kararı alan kadın, çok sayıda ilaç içerek canına kıymak istedi. Fenalaşan kadın, çocuklarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş