Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 12.30 sıralarında Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan M.(36), eski nişanlısı Asel Y.(29) ile sokakta denk geldi. 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Öfkeli adam, kadını sağ bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düşen kadın kanlar içinde kaldı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.