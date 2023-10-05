Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Hasan Koyuncu sokak üzere ters yönde seyir halinde olan Mehmet Faruk G. yönetimindeki 16 BBA 051 plakalı motosiklet, Şen Sokak üzerinden Osmanbey Caddesine çıkan Doğan G. yönetimindeki 16 AUZ 439 motosiklet Hasan Koyuncu sokağa dönüş yapmak istediği sırada cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Doğan G.’ye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Öznur Dede