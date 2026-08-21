Yenişehir Havalimanı yakınlarında alevler içinde hareket eden bir kamyoneti görenler şaşkınlık yaşadı. Sürücü, kasadaki yanan balyaları araçtan düşürmek amacıyla çeşitli manevralar yaptı. Balyaların bir kısmı yola düşmesine rağmen araçtaki yangın devam etti. Aracını durdurmak zorunda kalan sürücü, alevlerin kamyonete de sıçramasına engel olamadı.

Bölgede bulunan çok sayıda araç sahibi de yangını korku dolu gözlerle takip etti. Araçlardan birkaçında yangın tüpü bulunması halinde kamyonetin kurtarılabileceği değerlendirildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.