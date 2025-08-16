Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Kalender Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdullah K.(43) yönetimindeki 16 ALU 599 plakalı hafif ticari araç ile 7. sokak üzerinde seyir halinde olan Günay Ö.(37) yönetimindeki 16 BBL 610 plakalı otomobil cadde ile sokağın kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ