Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan Şevket N. (45) yönetimindeki 16 ANF 571 plakalı hafif ticari araç ile Cerrah Mahallesi istikametinden çevre yoluna çıkış yapmakta olan Yaşar Y. (68) yönetimindeki 16 KEE 49 plakalı hafif ticari araç Cerrah Kavşağında çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, Yaşar Y. yönetimindeki araçta yolcu konumunda bulunan Aynur Y. (58), Mürüvvet E. (6) ile Rabia B. (16) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI