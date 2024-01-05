Bursaİnegöl-Alanyurt yolu üzeri altgeçitte meydana gelen kazada otomobil ile özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Esentepe mahallesi mevkiindeki altgeçitte meydana geldi. Altgeçitten geçmekte olan sürücü Hande E.(33) yönetimindeki 16 HE 923 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücü Medeni B.(60) yönetimindeki 16 M 06080 plakalı özel halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.