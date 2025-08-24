Belediyeden yapılan paylaşımda, son günlerde Başkan ve belediye yöneticileri adına tekerlekli sandalye yardımı için para istendiğine dair ihbarlar geldiği belirtildi.

Paylaşımda, “Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye yöneticilerimiz adına kişi veya kurumlardan herhangi bir talepte bulunulması söz konusu değildir.” denildi.

Vatandaşların, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde derhal Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 444 16 00 numaralı hattına veya Emniyet Müdürlüğü’nün 112 ihbar hattına bilgi vermeleri gerektiği hatırlatıldı.