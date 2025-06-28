Olay İnegöl Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. İnegöl'ün kırsal Çitli mahallesinde ikamet eden İsmail Ç.(48), mahallesinden İnegöl merkeze yolcu taşıyan özel halk minibüsüne bindi. İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi mevkiinde yolcu İsmail Ç., fenalık geçirdi. Olayı gören 16 AYV 674 plakalı minibüsün şoförü İbrahim Az, hastayı yaşatmak için Hastaneye gitmek üzere gaza bastı. Şoför adeta zamanla yarıştı. Şoför dakikalar içinde servis aracını Acil Servise getirdi. Kalbi duran adam, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak hastaneye alındı. Adam yapılan müdahaleler sonucunda kalbi çalıştırılan adam, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Muhabir: Şerife öz